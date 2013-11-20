Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито

Перший заступник голови Верховної Ради України Ігор Калєтнік закрив сьогоднішнє засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, під кінець сьогоднішнього засідання у сесійній залі було майже половина депутатів.

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Зокрема, під час останнього голосування зареєстровано було лише 176 депутатів.