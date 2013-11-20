Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито
14:53, 20 листопада 2013Політика
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Перший заступник голови Верховної Ради України Ігор Калєтнік закрив сьогоднішнє засідання парламенту
Ігор Калетник закрив засідання Ради
Перший заступник голови Верховної Ради України Ігор Калєтнік закрив сьогоднішнє засідання парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, під кінець сьогоднішнього засідання у сесійній залі було майже половина депутатів.
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Зокрема, під час останнього голосування зареєстровано було лише 176 депутатів.
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