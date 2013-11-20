Кокс і Квасьнєвський присутні на засіданні робочої групи по "законопроекту Тимошенко"
14:22, 20 листопада 2013Політика
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На засідання парламентської робочої групи з підготовки законопроекту щодо лікування ув'язнених за кордоном прибули керівники місії Європарламенту Пет Кокс та Александр Квасьнєвський.
Александр Кваснєвський і Пет Кокс
Як передає кореспондент УНІАН, засідання розпочалося із запізненням - о 14.12 (мало розпочатися о 14.00 - УНІАН), оскільки пленарне засідання Верховної Ради тривало до 14.00.
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Як повідомив голова робочої групи Геннадій Васильєв, на даний час на засідання не з’явилися члени фракцій “Свобода”, “УДАР” і КПУ. При цьому пролунало повідомлення, що ці депутати затрималися на засіданні парламенту, але прибудуть на засідання робочої групи.
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