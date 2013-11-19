Рибак закрив ранкове засідання парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим народний депутат України від «УДАРу» Павло Розенко, під час розгляду питання стосовно змін до Бюджетного кодексу щодо забезпечення вугіллям або торф'яними брикетами, зауважив, зокрема, що є багато скарг шахтарів, стосовно затримок виплат з Фонду соціального страхування.

Читайте також: Проекти щодо Тимошенко не розглядатимуть - Рибак

Так, Розенко попросив вважати його виступ депутатським зверненням і навести порядок у виплатах шахтарям.

У свою чергу, Рибак зазначив, що з відповідного питання щодо виплат шахтарям, має відбутися доповідь на годині запитань до Уряду 22 листопада, про що він напише відповідного листа.