"Свобода" вимагає відставки уряду і імпічменту президента

Зокрема, із такою заявою в ефірі телеканалу ТВі виступив народний депутат від фракції ВО "Свобода" Андрій Міщенко, пише Gazeta.ua.

"24 листопада опозиція закликає громадян України прийти в центр Києва на мітинг і показати свою силу, яку суспільство вміє показувати, як воно це зробило у 1990 та 2004 роках", - зазначив Міщенко.

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За словами націоналіста, треба зробити все для того, щоби нинішня влада, яка "відзначилася соціальною й національною українофобією, а тепер ще й провалила всі зовнішньополітичні сподівання 46-мільйонної нації, пішла раз і назавжди".

"І щоби не було передумов її повернення", – додав політик.

"Ми намагатимемося зробити все для того, аби Янукович як людина, яка обіцяла підписати Угоду і її провалила, пішла у відставку – тобто оголосити йому імпічмент. Має бути також відставка уряду Азарова", - наголосив Міщенко.

Нагадаємо, опозиційні фракції у Верховній Раді готують проект постанови про відставку Кабінету міністрів України на чолі з Миколою Азаровим.

Крім того, 24 листопада, у неділю, опозиція планує вивести на центральні вулиці Києва 35 тис. учасників. Збір мітингувальників намічений у парку Тараса Шевченка. Хода має розпочатися об 11.30 і пройти за маршрутом: вулиця Володимирська — вулиця Тараса Шевченка — Бесарабська площа — вулиця Хрещатик — Європейська площа, де буде проведено мітинг.