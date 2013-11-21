«УДАР» вимагатиме порушити справу проти Азарова за призупинення підготовки до асоціації з ЄС

"УДАР" готує звернення до Генеральної прокуратури щодо порушення кримінальної справи проти прем’єр-міністра Миколи Азарова за призупинення процесу підготовки до укладення Угоди про асоціацію з ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "УДАР", про це заявив лідер "УДАРу" Віталій Кличко.

За його словами, розпорядженням про призупинення процесу підготовки до укладення Угоди про асоціацію з ЄС уряд і прем'єр-міністр порушили закон про засади зовнішньої і внутрішньої політики України і перевищили службові повноваження, а за це передбачена кримінальна відповідальність.

Він повідомив, що "УДАР" готує звернення до Генеральної прокуратури щодо порушення кримінальної справи.

"Ми вимагаємо, щоб прем'єр-міністр негайно прибув до парламенту для надання пояснень такого рішення уряду. А Верховна Рада має розглянути питання про відповідальність уряду. Також до парламенту повинен завтра прийти Президент Янукович, який власне несе особисту відповідальність за зрив євроінтеграції, - підкреслив Кличко. - Ми розуміємо, що ця влада нехтує законами і вибором людей. Тому сьогодні тільки громадяни можуть змусити її згадати про національні інтереси держави. Ми закликаємо усіх небайдужих до свого майбутнього українців вийти 24 листопада і показати владі справжню волю людей, яку вона зобов'язана виконувати. І з цього дня почався зворотній відлік часу Януковича і його сподвижників при владі. Ми її змінимо. Україна обов'язково буде в Європі", - підкреслив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кабінет міністрів України ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейською співдружністю з атомної енергії та їх державами-членами.