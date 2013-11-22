Трибуну Ради поки не заблоковано, у порядку денному немає єврозаконів

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час в залі перебуває близько 50 депутатів, найбільше – від ВО “Свободи”.

У даний час вони радяться біля своїх робочих місць з лідером фракції Олегом Тягнибоком.

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Засідання ВР має розпочатись о 10.00.

У порядку денному роботи Верховної Ради України на сьогодні немає законопроектів про прокуратуру та про надання ув’язненим можливості лікуватися за кордоном.

На початку сьогоднішнього засідання під час Години запитань до уряду парламент заслухає доповідь Кабміну стосовно формування державного бюджету України на 2014 рік.

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Також у сьогоднішньому порядку денному роботи ВР, зокрема, стоїть законопроект про державну підтримку наукоємних виробництв в Україні та законопроект про першочергові заходи із запобігання підвищенню цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

Крім того, сьогодні депутати розглянуть законопроект про внесення змін до закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” (щодо забезпечення виконання судових рішень).

Лідери фракцій домовились, що Верховна Рада сьогодні зранку розгляне євроінтеграційні законопроекти про прокуратуру та щодо надання можливості засудженій екс-прем’єр-міністру Юлії Тимошенко лікуватися за кордоном.