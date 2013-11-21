Вечірнє засідання Ради достроково закрили через заблоковану трибуну

Вечірнє засідання Верховної Ради достроково закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови ВР Ігор Калєтнік повідомив, що оскільки трибуна і президія парламенту заблоковані, вечірнє засідання оголошується закритим.

Він нагадав, що завтра засідання ВР розпочнеться о 10-й годині.

Як повідомляв УНІАН, представники опозиції заблокували роботу парламенту.

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Нагадаємо, у пленарному засіданні Верховної Ради оголошено перерву до 16.50 на вимогу фракцій «УДАР» і «Батьківщина».

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим голова ВР Володимир Рибак оголосив перерву лише на 5 хвилин, хоча ці дві фракції вимагали півгодинну перерву. Тоді Рибак сказав, що має право, відповідно до регламенту ВР, зменшити час оголошеної перерви.

Після цієї його заяви представники опозиційних фракцій заблокували трибуну парламенту. Лідери фракцій «Батьківщина» Арсеній Яценюк, «УДАР» Віталій Кличко та «Свобода» Олег Тягнибок у чомусь переконували Рибака, після чого він все ж оголосив перерву до 16.50.