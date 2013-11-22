Члени уряду залишили Раду під вигуки "Ганьба", Рибак закрив засідання

Він зазначив, що в такій ситуації неможливо працювати.

Як повідомляв УНІАН, опозиція зібралася біля урядової ложі та трибуни. Вони скандували «Ганьба!», а також кричали про відставку уряду.

Члени уряду на чолі з прем’єр-міністром України Миколою Азаровим залишили сесійну залу парламенту під вигуки “Ганьба!”.

На тему: Засідання ВР розпочалося. Опозиція зустріла Азарова вигуками "Ганьба!"

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим, під час виступу Азарова у ВР депутати від опозиції залишили свої робочі місця і підійшли до урядової ложі, де виступав глава уряду.

Це сталося після того, як Азаров заявив: “Репетує мені у вухо. Мені що, мовчати?”.

Після цього депутати встали з робочих місць і пішли до урядової ложі.

Азаров продовжував виступати.

До нього підійшов голова Верховної Ради України Володимир Рибак.

Депутати від фракції Партії регіонів не пропускали депутатів опозиції і, зокрема, лідера фракції “Батьківщина” Арсенія Яценюка.

Після того, як Азаров закінчив виступати, він попрощався з Рибаком і залишив сесійну залу.

Азаров встав, помахав депутатам рукою і махнув членам уряду, щоб вони йшли з сесійної зали.

Коли урядовці встали, депутати почали закидати їх текстами законопроектів та порядками денними сьогоднішнього засідання.

Рибак нагадав, що наступне засідання парламенту відбудеться 3 грудня 2013 року.