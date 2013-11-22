Хештег #Євромайдан очолив список трендів Твіттер

Акція протесту проти призупинення євроінтеграції України стала найбільш обговорюваною подією останньої доби в соцмережі Твіттер.

Відповідний хештег уже кілька годин поспіль посідає перше місце у списку трендів.

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Нагадаємо, після того як Кабінет міністрів України 21 листопада прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, у багатьох містах України, зокрема, Києві, почалися акції протесту.

Як повідомляв УНІАН раніше, організатори акції в Києві закликають Президента України Віктора Януковича виконати всі умови, які висунув ЄС для підписання Угоди про асоціацію, і планують продовжувати акцію протягом, як мінімум, трьох днів.

Угоду попередньо планувалось підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.