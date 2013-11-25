Пшонку просять перевірити факти перешкоджання журналістській діяльності «Беркутом»

Про це йдеться у депутатському запиті, фотокопію якого Стець розмістив на своїй сторінці у Facebook.

У запиті депутат просить перевірити інформацію, яка стала йому відома з відкритих джерел, про те, що 24 листопада під час висвітлення масових заходів поблизу Будинку уряду співробітники полку міліції особливого призначення “Беркут” перешкоджали здійсненню професійних обов'язків журналіста Івана Наконечного. “Під час сутички співробітники “Беркут” безпідставно застосували силу до журналіста, затягли Наконечного у двір Будинку уряду, пошкодили апаратуру”, - пише Стець.

Депутат просить генпрокурора у випадку підтвердження вищенаведеної інформації притягнути винних до відповідальності, передбаченої законодавством.