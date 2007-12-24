Посол США знає, коли Україна стане членом СОТ

Посол США в Україні Уїльям ТЕЙЛОР упевнений, що Україна стане членом Світової організації торгівлі вже в січні 2008 року.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Кіевский телеграфъ» (№51 за 21-27 грудня).

«Я впевнений, що вже в січні Україна буде членом СОТ», - заявив посол.

Він зазначив, що протягом останніх 9 місяців, коли в країні «панувала політична невизначеність», Верховна Рада, прем`єр-міністр і Президент «рухалися, втім, у напрямку досягнення членства в СОТ», і Україна підійшла до вступу «практично впритул».

«США підтримували парламент і уряд України в кожному їхньому кроці в цьому напрямку, оскільки ми вважаємо, що це просуває вашу країну до Європи і позитивно позначиться на українській економіці», - зазначив У.ТЕЙЛОР.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада Європейський Союз висунув останню вимогу щодо вступу України до Світової організації торгівлі - Києву необхідно, ще до вступу в організацію (вперше в світовій практиці), переглянути регулювання експортних мит. Україна заявила про готовність не тільки зберегти нинішні рівні експортних мит, а й знизити ці ставки на п`ять товарних груп, чутливих для ЄС, аж до відмови від експортного мита після вступу до СОТ і набуття чинності угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом.

Через неузгодженість цього питання, зірвався графік вступу України до СОТ. Таким чином, Україні вступити до СОТ у 2007 році, як очікувалося раніше, не вдасться.