Тимошенко другий день продовжує голодування на підтримку Євромайдану – донька

Як передає кореспондент УНІАН, про це після відвідування у лікарні матері сказала донька екс-прем’єра Євгенія Тимошенко.

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«Я зараз була у мами, вона продовжує голодування, вже другий день. Вона п’є воду. Але вона це робить задля підтримки майдану. Вона вважає, що все, що відбувається майдані зараз, - це найважливіше. Вона це робить на знак солідарності», - сказала Є.Тимошенко.

На питання, чи відчуває мати слабкість, Є.Тимошенко сказала: «Ні, вона морально дуже сильна, як завжди».

Як повідомляв УНІАН, Юлія Тимошенко, яка перебуває в лікарні ”Укрзалізниці” у Харкові, оголосила голодування на підтримку підписання Угоди про асоціацію з ЄС на саміті ”Східного партнерства” у Вільнюсі 29 листопада.