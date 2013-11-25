Тимошенко оголосила безстрокове голодування

Про це йдеться у її зверненні, яке зачитав сьогодні перед учасниками Євромайдану на Європейській площі в Києві її захисник Сергій Власенко, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Я щаслива, що сотні тисяч українців вийшли на Євромайдани в Україні та по всьому світові. Вийшли, щоб не дозволити правлячій мафії вбити наш європейський вибір, зламати наше життя. Я горда відчувати себе частиною такого величного та сильного народу, який зміг здобути державну незалежність та зберегти її попри все. Зміг пережити голодомор та радянські тортури, зміг піднятися, вибороти свою свободу під час Помаранчевої революції та знайшов в собі сили повстати сьогодні на всіх Європейських майданах, щоб знову перемагати», - наголосила Тимошенко.

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«На знак єдності та солідарності з усіма, хто зараз бореться на всіх Євромайданах в Україні та в світі, я оголошую безстрокове голодування з вимогою до Януковича підписати Угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС», - підкреслила лідер опозиції.