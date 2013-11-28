Україна планує співпрацювати з країнами МС на взаємовигідній основі - Рибак

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це Рибак сказав під час зустрічей з головою Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації Валентиною Матвієнко та головою Державної думи Федеральних зборів РФ Сергієм Наришкіним, які відбулися у рамках роботи Міжпарламентської асамблеї держав-учасниць СНД сьогодні у Санкт-Петербузі.

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«Україна має намір вибудовувати свої відносини з країнами Митного союзу на добросусідській та взаємовигідній основі, а також реалізовувати намічені плани і домовленості, що ухвалені як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівні», - наголосив Рибак.

За даними прес-служби, під час зустрічей сторони обговорили широке коло актуальних питань міжпарламентської складової двосторонніх взаємин, зокрема, у частині вжиття необхідних заходів на законодавчому рівні, спрямованих на подальший розвиток торгівельно-економічних відносин між Україною і Російською Федерацією, щодо розширення співпраці у культурно-гуманітарній сфері.

Рибак відзначив значну роль міжпарламентських відносин в українсько-російських взаєминах. На його думку, заходи, що були проведені палатами російського парламенту в рамках святкування 20-річчя Конституції Російської Федерації, стали гарним підгрунтям для розвитку міжпарламентських контактів. Керівник парламенту також висловив сподівання на проведення у Дніпропетровську 11-го засідання Міжпарламентської комісії зі співробітництва Верховної Ради України і Федеральних зборів РФ, присвяченого співпраці у космічній галузі і атомній енергетиці.

«Ми готові до всебічної дискусії», - наголосив він.

Також Рибак звернувся до російської сторони з проханням сприяти у формуванні місії спостерігачів від МПА СНД, а також Федеральних зборів РФ для участі у спостереженні за перебігом повторних виборів народних депутатів України у п’яти одномандатних округах 15 грудня.

Крім того, зважаючи на тенденції зменшення обсягів двостороннього товарообігу, голова ВР запропонував вжити конкретних заходів до посилення взаємодії парламентів двох держав на економічному напрямку. «Сподіваємось, що плідна взаємодія митних і прикордонних служб наших країн дозволить уникати складних ситуацій на українсько-російському кордоні», - зазначив керівник парламенту.

Рибак також висловив сподівання, що спільне святкування у 2014 році 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка в рамках попередніх домовленостей значною мірою сприятиме подальшому зміцненню дружби і взаєморозуміння між народами.