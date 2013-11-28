Євросоюз не збирається сплачувати борги України – Томбінський

Про це йдеться у статті посла Європейського Союзу в Україні Яна Томбінського , повідомили УНІАН у Представництві ЄС в Україні.

Як зазначив Томбінський, для нього аргументація з приводу того, що ЄС не запропонував Україні достатньо високої компенсації за втрату російського ринку, є “чимось неймовірним”.

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“Україна просить Європейський Союз компенсувати збитки, завдані її економіці Росією. Чому ЄС має покривати збитки, завдані іншими сторонами? І, в будь-якому разі, у якій формі має бути надана така компенсація? ЄС буде радий зробити внесок в економічні реформи. Однак ми не збираємося сплачувати борги України. Кредити і гранти, що надаються українському уряду, самі по собі не призначені для допомоги компаніям зі сходу України, яким Росія погрожує втратою свого ринку.Набагато кращою формою компенсації для таких компаній є можливість доступу на нові ринки – як у ЄС, так і в інших країнах світу. У цьому якраз може посприяти глибока та всеосяжна зона вільної торгівлі з ЄС та впровадження стандартів ЄС”, - заявив Томбінський, додавши, що набагато кращою формою для таких компаній буде отримання допомоги для модернізації, залучення інвестицій та нових технологій від міжнародних партнерів.

“Вони, своєю чергою, завдяки покращеному бізнесовому клімату, – що стане можливим після впровадження ГВЗВТ (глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі – УНІАН), – із задоволенням здійснюватимуть інвестиції в Україну. Також угода могла би зробити важливий внесок у підвищення передбачуваності української економіки та довіри з боку інвесторів з-поза меж ЄС. Окрім того, вона здатна сприяти продажу українських продуктів і на неєвропейських ринках, зокрема китайському, турецькому або ринку США. І навіть якщо норми і стандарти ЄС стимулюватимуть виготовлення товарів для внутрішнього ринку та ринку Євросоюзу, українські компанії все одно матимуть можливість виготовляти товари для експорту в Росію згідно із російськими нормами і стандартами”, - йдеться у статті посла.

За словами Томбінського, Угода про асоціацію, включно із глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі, – це не проблема, а її вирішення. "Пакет економічних реформ, що міститься в угоді, уже був випробуваний раніше. Кожна країна, що підписала угоду про зону вільної торгівлі з ЄС, отримала економічні вигоди, навіть попри те, що ці угоди були набагато менш амбітні та далекосяжні, ніж Угода про асоціацію та ГВЗВТ з Україною", - наголосив він.