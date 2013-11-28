У Львові на Євромайдан прийшло близько 15 тисяч людей (відео)

На Євромайдані виконали відомий у світі танець Harlem Shake під пісню Гайтани «Україно! Будьмо!». Активісти скандували гасла «Слава Україні! Героям слава!», «Революція!», «Україна в ЄС!».

Окрім цього, активісти обговорювали подальший план дій у випадку непідписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

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Незважаючи на велику кількість людей, рух транспорту в центрі Львова сьогодні був нормальний в усіх напрямках, заторів впродовж дня не було.

Крім цього, сьогодні на площі невідомі знову кидали петарди у натовп. Організатори Євромайдану звернулися до всіх бути обережними, а у разі, якщо хтось поруч поводиться провокативно, агресивно чи підозріло, активісти радять звертатися до охоронців.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 27 листопада, у Львові правоохоронці на Євромайдані затримали чотирьох осіб за порушення громадського порядку. В одного із затриманих було вилучено пістолет.

Завтра, 29 листопада, Львів приєднається до живого ланцюга з Києва до українсько-польського крону.