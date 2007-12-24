Завтра відбудеться зустріч Януковича і Тимошенко

Завтра, 25 грудня, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ зустрінеться з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

За даними прес-служби, перша і основна тема зустрічі – вимога Партії регіонів ухвалити бюджет ще до кінця року, щоб забезпечити своєчасну виплату зарплат і пенсій.

“Партія регіонів вимагатиме від уряду якнайшвидше подати до парламенту їхній варіант бюджету. Якщо у влади свого варіанту бюджету немає, то треба зробити все, щоб був ухвалений бюджет, підготовлений урядом Віктора ЯНУКОВИЧА, оскільки від цього залежить добробут кожної родини у новому році”, йдеться у повідомленні Партії регіонів.