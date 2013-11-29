У Маріїнському парку зібралися 500 молодиків спортивної зовнішності

У столичному Маріїнському парку перебувають близько 500 молодиків без будь-якої партійної чи державної символіки.

Як передає кореспондент УНІАН, молоді люди віком від 16-17 років розташувалися по території Маріїнського парку поблизу будівлі Міністерства охорони здоров`я групами по 30-70 осіб.

В них немає прапорів, які могли б вказувати на їхню приналежність до тих чи інших політичних сил, а також відсутні державні прапори.

На запитання в працівників міліції, які чергують біля Верховної Ради, чи встановлювали вони, що це за люди, відповідь наступна: “Це не входить до наших повноважень і компетенції”.

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Водночас, ще приблизно 150 молодиків перебувають на площі біля станції метро “Арсенальна”.