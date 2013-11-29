На Майдані Незалежності правоохоронці намагалися перешкодити роботі журналіста УНІАН
17:39, 29 листопада 2013Політика
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Правоохоронці намагалися перешкодити роботі журналіста УНІАН, який висвітлював події на Майдані Незалежності
У той час, як журналіст передавав інформацію, до нього підійшов один з правоохоронців і заявив, що журналіста буде затримано для складання адміністративного протоколу за порушення правил дорожнього руху.
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Правоохоронець пояснив це тим, що журналіст перебуває на проїжджій частині Хрещатика. Однак, після перевірки документів, інцидент було вичерпано. Слід також зазначити, що в той момент на проїжджу частину було виштовхано декілька десятків людей близько сотнею правоохоронців.
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