Невідомі намагаються організувати альтернативний мітинг з протилежного боку Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, ними встановлено невелику сцену, на якій змонтовано цифрове табло із зображенням українського прапора. Сцена оточена ланцюгом міліції.

До сцени також організовано підійшли декілька сотень людей, які на даний час оточують її.

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Виступаючі зі сцени не представляються і виголошують час від часу промови на підтримку дій Президента України Віктора Януковича та засудження мітингу, який відбувається на протилежній стороні, біля стели Незалежності.

На запитання кореспондента УНІАН до представника міліції, хто є організатором даної акції, представник міліції відповів, що сам не знає і зараз буде з'ясовувати.

Водночас правоохоронці не пропускають нікого до організаторів мітингу, що стоять за ланцюгом міліції.

Наразі у мітингу беруть участь близько 300-400 осіб.