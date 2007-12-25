Депутат від БЮТ вирішив, що ”Контрабандою - стоп” можна займатся будь-де

Голова міжфракційного депутатського об`єднання у Верховній Раді «Контрабанді - СТОП», народний депутат від БЮТ Ігор РИБАКОВ ухвалив рішення «боротися з контрабандою на кожному українському митному пункті», але не очолювати Державну митну службу.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар депутата І.РИБАКОВА Світлана РУСИН.

Зокрема, як заявив представник БЮТ, «для мене велика честь одержати пропозицію очолити Митну службу, але головне не посада, а результат і отримання ефективної роботи, яку я вже роблю протягом року». За словами І.РИБАКОВА, «ми використовуватимемо весь свій потенціал міжфракційного депутатського об`єднання у ВР «Контрабанді – СТОП» для контролю за роботою Державної митної служби України і для надання Держмитслужбі і Кабміну допомоги у викорінюванні корупції».

Як повідомляли деякі ЗМІ, на посаду голови Держмитслужби розглядалися, зокрема, кандидатури Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО і І.РИБАКОВА.