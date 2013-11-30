Союз юристів України категорично засудив дії «Беркуту»

Підтримуємо конституційне право громадян вільно висловлювати свої погляди за допомогою мирних зборів та ненасильницьких демонстрацій, зокрема акції студентського товариства, яке стало основною рушійною силою європейської інтеграції України.

Закликаємо уряд України поважати права громадянського суспільства та свободи слова і мирних зібрань, які є засадничими демократичними цінностями.

Звертаємося до громадян України із закликом не бути байдужими до своєї долі та майбутнього України і з метою засудження цього брутального насильства — висловити свій протест.

Закликаємо Генерального прокурора України невідкладно розпочати перевірку фактів застосування сили до мирних демонстрантів як очевидного перевищення працівниками правоохоронних органів своїх службових повноважень.

Звертаємося до всіх юристів України незалежно від їх політичних поглядів, фахової спеціалізації, відомчої приналежності, із закликом — об’єднатися для захисту прав та свобод громадян України у відповідності до принципу верховенства права та міжнародних зобов’язань України.