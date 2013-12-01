В будинку Київради розбили вікна і вибили двері
13:35, 01 грудня 2013Політика
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У Київраді усі вікна на перших поверхах і двері розбиті, а двері в будинок київської влади відкрито. Коли їх було розбито і ким – не відомо, як передає кореспондент УНІАН.
Майдан Незалежності / Фото : прес-служба УДАР
Водночас, біля Київради учасники акції зловили двох молодих людей, які мали так званий «коктейль Молотова». Запалювальну суміш розлито по тротуарах. В одного із затриманих вилучили викидний ніж. Він відмовляється сказати, хто йому сказав прийти з цією сумішшю на акцію, і лише каже, що він «українець».
Вздовж Хрещатика не видно міліції у формі. Певна кількість правоохоронців - лише біля пам’ятника Леніну.
Людей – дуже багато, вони йдуть на Хрещатик з різних прилеглих вулиць.
Початок колони - на Майдані, люди заполонили весь Хрещатик, її завершення на бульварі Тараса Шевченка навіть не видно.
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