В будинку Київради розбили вікна і вибили двері

Водночас, біля Київради учасники акції зловили двох молодих людей, які мали так званий «коктейль Молотова». Запалювальну суміш розлито по тротуарах. В одного із затриманих вилучили викидний ніж. Він відмовляється сказати, хто йому сказав прийти з цією сумішшю на акцію, і лише каже, що він «українець».

Вздовж Хрещатика не видно міліції у формі. Певна кількість правоохоронців - лише біля пам’ятника Леніну.

Людей – дуже багато, вони йдуть на Хрещатик з різних прилеглих вулиць.

Початок колони - на Майдані, люди заполонили весь Хрещатик, її завершення на бульварі Тараса Шевченка навіть не видно.