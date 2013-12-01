"Беркутівці" 10 разів вдарили палицею по голові польського журналіста - ЗМІ

”Польського журналіста Павла Пєнянжека було побито в неділю увечері під час сутичок спеціальних відділів міліції ”беркут” з натовпом, котрий напав на Адміністрацію Президента Віктора Януковича в Києві”, - повідомляє TVN24.

Міхал Кацевіч з польського журналу ”Newsweek”, котрий був разом з побитим журналістом, сказав TVN24, що його колега показував журналістське посвідчення, але працівники української міліції не відреагували на це.

”Вони не зреагували, але важко це очікувати. Тут звичайна бійка. Панують величезні емоції. Як йде колонна ”беркуту”, то ніхто не дивиться на такі речі. Били усіх, хто попадався їм під палку”, - сказав Кацевіч.

Співрозмовник TVN24 також сказав, що околиці Адміністрації Президента України нагадують фортецю. ”Усюди встановлені щити, навколо багато машин швидкої допомоги, в яких надають допомогу пораненим”, - сказав він.

”Натовп збільшується. Не відомо, що буде далі, а тому усі, швидше за все, очікують рішення про запровадження надзвичайного стану”, - сказав журналіст.

Як повідомляв УНІАН, під час силового розгону демонстрації за євроінтеграцію України в ніч на суботу постраждало двоє громадян Польщі, в тому числі один журналіст та підприємець.

МЗС Польщі засудило силовий розгін у Києві та побиття польських громадян, а посол України у Варшаві сьогодні пообіцяв ретельно розслідувати ці випадки.

Польські дипломати також закликати владу утриматися від застосування сили, а демонстрантів зберігати ”мирних характер” їхніх акцій.