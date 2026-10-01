Компанія Lockheed Martin зробила інтригуючу заяву щодо виробництва Patriot за кордоном

Компанія веде активні переговори щодо будівництва нових заводів.

Компанія Lockheed Martin веде "детальні" переговори з країнами-союзниками щодо виробництва ракет-перехоплювачів PAC-3 для системи Patriot за межами США. Про це повідомив виданню Kyiv Post Ден Тенні, старший віце-президент компанії з глобального розвитку бізнесу та стратегії.

"Ми спостерігаємо безпрецедентний попит на PAC-3 у всьому світі, – заявив Тенні. – Попит зріс утричі".

За його словами, у найближчі п’ять років компанія інвестуватиме кошти в модернізацію та розвиток щонайменше 20 підприємств на території США, одночасно вивчаючи можливості організації виробництва за межами країни.

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Яка роль України?

На пряме запитання про те, яке місце відводиться Україні в потенційному виробництві PAC-3 і як скоро може розпочатися така співпраця, представник Lockheed Martin не відповів, проте заявив, що переговори з низкою країн щодо майбутніх виробничих майданчиків та участі постачальників перебувають на "просунутій стадії".

"Ми вже ведемо діалог із низкою країн. Я не хочу вдаватися в подробиці, оскільки переговори тривають: обговорюється, де саме ми будемо виробляти ці системи та які постачальники будуть залучені", – розповів він, додавши, що ведуться "досить детальні обговорення з цього питання".

Компанія також готує до випуску PAC-3 ACE – дешевшу версію перехоплювача з того ж сімейства ракет, прагнучи збільшити обсяги виробництва різних модифікацій.

"Ми збираємося збільшити обсяги виробництва обох цих ракет для поставок по всьому світу", – заявив представник компанії

На запитання про те, що заважає Lockheed Martin нарощувати виробництво ще швидше, представник компанії відповів, що проблема полягає переважно в часі.

"Нам потрібен час, щоб побудувати нові заводи та задовольнити глобальний попит, який ми спостерігаємо, у необхідних масштабах", – зазначив він.

Нова зброя для боротьби з роями дронів

Компанія також активно інвестує в розробку більш економічних способів знищення безпілотників. Представник компанії розповів про систему MORFIUS X-Rotor – автономний літальний апарат для боротьби з дронами, який використовує мікрохвильове випромінювання високої потужності замість традиційних ракет-перехоплювачів.

"Він може збити понад 50 дронів, перш ніж йому доведеться повернутися [і] перезарядитися", – зазначив він.

Lockheed Martin також розробляє архітектуру управління боєм для боротьби з безпілотниками на основі штучного інтелекту, здатну об’єднувати різні датчики та системи озброєння.

Представник компанії повідомив, що система здатна навчатися на основі даних про виявлені загрози та обмінюватися цією інформацією в мережі, допомагаючи визначити, який саме оборонний засіб слід застосувати проти кожної конкретної цілі.

Це дозволяє обирати між засобами радіоелектронної боротьби, лазерами, мікрохвильовою зброєю або кінетичними перехоплювачами, замість того щоб автоматично витрачати дорогу ракету на кожен дрон.

Виробництво Patriot в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп остаточно вирішив надати Україні дозвіл на виробництво ракет для Patriot. Водночас ЗМІ пишуть, що Трамп відмовився прямо підтвердити цю заяву, визнавши лише, що дійсно обговорював із Зеленським це питання.

Також раніше Польща запропонувала побудувати завод з виробництва ракет Patriot на своїй території, якщо його планують розмістити в Україні – посилаючись на міркування безпеки.

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