'Тут здобувається незалежність': Зеленський з фронту привітав захисників і захисниць України

Україна завжди пам’ятатиме своїх Героїв, захисників і захисниць.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що на фронті прокладається шлях до миру і відстоюється незалежність України. Про це глава держави сказав під час звернення з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Шлях до миру пролягає на фронті

Як відзначив президент, саме на фронті сьогодні пишеться наша історія.

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"Ось тут, на підлозі з дощок, серед маскувальних сіток, звісно, серед шевронів і прапорів наших, – саме в таких місцях, без перебільшення, вирішується доля України, доля Європи, вільного світу. Тут здобувається незалежність", - наголосив Зеленський.

Також він показав захищений пункт управління із середини.

"І шлях до миру пролягає ось цими лабіринтами, такими коридорами. І коли ми кажемо: "Україна тримається", то початок ось ця стійкість бере саме на фронті, у таких пунктах управління і на кожній нашій позиції, де Україна є, тому що в України є захисники, є захисниці", - відзначив Зеленський.

Як зауважив глава держави, наші воїни роблять ось такі місця на фронті місцями дійсно української сили.

Війна – це імена захисників і захисниць

Разом з тим, президент додав, що у війську добре знають слова воїна та поета Максима Кривцова: "Коли мене запитають, що таке війна, я без роздуму відповім: імена".

"Віталій Скакун, Да Вінчі, Назарій Гринцевич – Грєнка, Джус, Андрій Верхогляд, Ірина Цибух, Петриченко, Олександр Мацієвський, багато інших імен цієї війни. І в кожній українській родині, у кожного з нас є саме такі імена – імена, про які дійсно хочеш згадати, і за ким заплакати, і ким пишатися, і кому бути вдячним. Усе це – про наших героїв, які віддали своє життя, аби жити могла Україна", - підкреслив президент.

Він додав, що в Україні пам’ятають кожного й кожну. І точно не забудуть нікого з них.

"І точно ми маємо здолати Росію, здобути мир і зберегти Україну нашу, захистити Україну", - наголосив Зеленський.

Україна тримається у боротьбі з російськими загарбниками

Як нагадав президент, сьогодні тисяча шістсот вісімдесят перша доба повномасштабної війни.

"Щоденна боротьба, важка робота. Попри атаки, удари, біль Україна тримається і знищує окупанта, досягає того, що Україні необхідно. Все це завдяки тому, що тримаються наші захисники, захисниці", - відзначив Зеленський.

Президент дякує усім, хто стоїть на захисті нашого життя, на захисті наших цінностей, українського права бути і нашого майбутнього – усієї нашої прекрасної держави.

"Дякую всім, хто носить на плечах шеврон і тримає на плечах незалежність. Солдати й сержанти, старшини і матроси, наші українські офіцери, всі, хто прямо зараз на позиціях, на завданнях, на бойовому чергуванні, усі, хто служить Україні й хто віддає всі свої сили, аби не віддати свою Україну", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що це українські піхота, десант, розвідка, ППО, бойова авіація, морські сили, артилерія, зв’язківці, інженери – усі в ЗСУ і ССО, Нацгвардія, СБУ, поліція, яка захищає, і прикордонники.

"Кожен, хто бореться з російським злом у нашому небі, хто керує FPV, НРК, хто за монітором під час проведення важливої операції, хто звільняє нашу землю і хто повертає наше море, – ми вдячні всім вам, пишаємось усіма, цінуємо всі наші Сили безпеки і оборони", - заявив президент.

До привітання глави держави особисто долучилися бойові командири і бойові командувачі.

"Хмара, Драпатий, Паліса, Редіс, Білецький, Ішкулов, Апостол, Скред, Оболєнський тут, усі наші командири – і інші командири – та ще сотні, сотні тисяч наших воїнів, які стоять щитом, щоб Україна залишалася нашим домом. І щоб здобула мир, була перемога життя, на цій землі завжди були українці", - сказав Зеленський.

Свята в Україні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 жовтня, православні віряни в Україні відзначають важливе православне свято - Покрова Пресвятої Богородиці. До цієї дати приурочено ще дві дати - День захисників і захисниць України та День українського козацтва. У цей день дуже важливо привітати своїх рідних і близьких з Покровою Пресвятої Богородиці та іншими святами.

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