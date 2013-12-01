Сутичка біля пам’ятника Леніну: госпіталізовано 8 правоохоронців (відео бійки)
22:13, 01 грудня 2013Політика
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Внаслідок сутички, яка сталася сьогодні ввечері біля пам’ятника Леніну в Києві між молодиками в масках на обличчях і правоохоронцями, з тяжкими травмами госпіталізовано 8 співробітників міліції.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в м. Києві.
У міліцейському главку зазначили, що правоохоронці отримали черепно-мозкові травми, опіки та переломи кінцівок.
Як повідомляв УНІАН, у Києві біля пам`ятника Леніну розпочалися сутички між групою радикально налаштованих молодиків і міліцією.
Як повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС України в м.Києві, кілька десятків молодиків із закритими масками та шарфами обличчями намалювали на пам`ятнику напис ”фашист”. Коли правоохоронці намагалися завадити їм, розпочалася сутичка, в хід пішли вибухові пакети, димові шашки.
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