Сутичка біля пам’ятника Леніну: госпіталізовано 8 правоохоронців (відео бійки)

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в м. Києві.

У міліцейському главку зазначили, що правоохоронці отримали черепно-мозкові травми, опіки та переломи кінцівок.

Як повідомляв УНІАН, у Києві біля пам`ятника Леніну розпочалися сутички між групою радикально налаштованих молодиків і міліцією.

Як повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС України в м.Києві, кілька десятків молодиків із закритими масками та шарфами обличчями намалювали на пам`ятнику напис ”фашист”. Коли правоохоронці намагалися завадити їм, розпочалася сутичка, в хід пішли вибухові пакети, димові шашки.