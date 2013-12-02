Донбас захищатиме Президента – губернатор
13:13, 02 грудня 2013Політика
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Донбас захищатиме Президента України Віктора Януковича.
Шишацький не має сумнівів, що Донбас захищатиме свій вибір
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький.
«Президент обраний законно, тому немає ніяких сумнівів, що Донбас захищатиме свій вибір», - сказав губернатор.
«Законність і правопорядок я точно підтримуватиму, я за Конституцію України, за її точне дотримання», - підкреслив Шишацький.
Нагадаємо, після жорстокого розгону Євромайдану в Києві в ніч на 30 листопада в країні проходять численні акції протесту. Зокрема, мітингувальники вимагають оголошення імпічменту Президенту України Віктору Януковичу, розпуску Верховної Ради України і відставки Кабінету міністрів Миколи Азарова.
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