У Миколаєві суд дозволив збирати Євромайдан

Одеський апеляційний суд скасував заборону Миколаївського окружного адміністративного суду на проведення будь-яких масових зборів у центрі Миколаєва до 7 січня 2014 року.

Як повідомили УНІАН у Миколаївській облорганізації ВО "Батьківщина", таким чином суд частково задовольнив скаргу адвоката миколаївського Євромайдану, депутата Жовтневої райради від фракції ВО "Батьківщина" Вікторії Москаленко.

Водночас, суд залишив у силі заборону на проведення акцій на пл. Леніна за заявами Євгенії Матейчук і Антона Мироненка (за заявами яких з 22 листопада проходили мітинги в Миколаєві - УНІАН).

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Москаленко зазначила, що Миколаївська міська рада не надала Одеському апеляційному суду жодних доказів, жодних документів, які б підтвердили необхідність заборони акції.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві суд заборонив проведення масових акцій з 24 листопада цього року по 7 січня 2014 року.

Таким чином, суд задовольнив позов виконавчого комітету Миколаївської міської ради за підписом віце-мера Юрія Андрієнка до організаторів Євромайдану.