Україна продовжить курс на євроінтеграцію і зниження залежності від РФ - громрада при Мінфіні

«На сьогодні валютні резерви України становлять 20 млрд дол. Для того, щоб оплатити борги тільки держави в наступному році, нам потрібно 8 млрд дол. Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в наступному році буде на рівні поточного року або приблизно 12 млрд дол. Якщо нічого не робити, то наші резерви в наступному році будуть дорівнювати нулю», - зауважив голова громадської ради, екс -міністр фінансів України Ігор Мітюков.

За його словами, Україна приречена знайти вихід і домовлятися. У той же час, Європейський Союз проявив достатньо доброї волі, продовжуючи діалог з Україною, і процес євроінтеграції не закінчується. Експерт також зазначив, що російський вектор дає короткострокові серйозні переваги у вигляді перспективи зниження вартості енергоресурсів, підвищення конкурентоспроможності низки виробництв і можливості зростання експорту.

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«Але структура нашої економіки істотно відрізняється від російської, у нас немає газу, тому ми приречені на структурні зміни. Тому з точки зору довгострокової перспективи, європейський вектор потужнішиий, там більше грошей, більший споживчий ринок, і ми, безумовно, повинні рухатися в цьому напрямку», - додав Мітюков.

Старший економіст центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» Володимир Дубровський зазначив, що розрахунок необхідної суми коштів в 160 млрд євро, яка необхідна для модернізації економіки України під умови Євросоюзу, проведено «шулерським методом».

«Розрахунки робили різні інститути, ніхто крім НАН не зробив висновку, що Митний союз вигідніше для України. За даними НАН, ВВП до 2030 року буде на 6 % вище за співпраці з Росією. Ці розрахунки брехливі, туди закладені неправильні припущення», - сказав він.

На думку експерта, проблеми в торгівлі з Росією можна було б передбачити й потрібно було врахувати. «Влада поводиться непрозоро - це найбільший економічний прорахунок, це підриває довіру, яка є наріжним каменем економіки і фінансів, і призведе до негативних наслідків найближчим часом. Найбільша загроза з боку Росії в тому, що вона протягом тривалого часу робила все для того, щоб створити своєрідну колонію в Україні», - резюмував Дубровський.

За словами старшого радника адвокатського об`єднання «Арцінгер» Роберта Хорольського, будь-яка зона вільної торгівлі сприяє зростанню обсягів торгівлі.

«Як свідчить практика - за 10 років торгівля подвоюється» - сказав він, але, в той же час, рекомендував бізнесу все прорахувати власними силами, щоб потім лобіювати ті чи інші питання.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабінет міністрів України прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію з ЄС, яке планувалося підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Як пізніше повідомив віц -прем`єр -міністр України Юрій Бойко, переговори про асоціацію буде припинено до тих пір, поки не вирішиться питання про надання з боку Європейського Союзу компенсацій втрат України, які можуть відбутися від зниження торгівлі з РФ і країнами СНД в разі підписання Україною документа.

Сьогодні, 29 листопада, у Вільнюсі Україна не підписала Угоду про асоціацію з ЄС. Водночас, учасники саміту ”Східного партнерства” у Вільнюсі прийняли спільну декларацію, в якій зазначається ”безпрецедентна громадська підтримк ” політичної асоціації та економічної інтеграції України з Євросоюзом

Інститут досліджень і прогнозування НАН України на чолі з академіком Валерієм Геєцем визначив суму в 160 мільярдів євро, яка необхідна для модернізації економіки України під умови Євросоюзу, виходячи з витрат на таку ж модернізацію Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини в період з підписання ними угоди про асоціації до отримання членства в ЄС, розрахованих на душу населення.