Стецьків: Партія регіонів, після того, як втратила Богатирьову, роздумує

Народний депутат, член фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Тарас СТЕЦЬКІВ вважає, що посаду першого заступника голови Верховної Ради має отримати Блок Литвина.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Народної самооборони".

Зокрема, за словами Т.СТЕЦЬКІВА, кандидатуру від КПУ на посуду першого віце-спікера “ми не сприймемо однозначно”. “Партія регіонів, після того, як втратила Раїсу БОГАТИРЬОВУ, роздумує, кого можна висунути на цю посаду. Але, на мою думку, після зриву домовленостей минулого тижня «регіонали» не мають ніякого права претендувати на цю посаду. Краще віддати першого віце-спікера фракції Блоку Литвина», - впевнений Т.СТЕЦЬКІВ.