Банкіри розповіли, як події на Майдані вплинуть на гривню
Політичні події на Майдані Незалежності не спровокують панічних настроїв на валютному ринку.
Про це заявили опитані експерти, коментуючи вплив політичних подій на стабільність гривні.
«Ми не бачимо різких рухів ні щодо вилучення депозитів, ні з обміну валют. Люди до нас зверталися за роз'ясненнями, ми їм пояснюємо, що все в порядку. На сьогоднішній день різкого стрибка позицій ми не спостерігаємо», - зазначив глава правління банку «Хрещатик» Дмитро Гриджук.
Відсутність хвилювань банкір пов'язує із зростанням довіри українців до банківської системи, а також національній валюті.
«Просто більшість людей вже давно визначилися щодо переваг на користь гривні, а також довіри до свого банку», - додав він.
Заступник голови банку «Контракт» Павло Крапівін констатує, що клієнти цікавляться, наскільки в банку вважають ймовірним сценарій щодо хвилювань на депозитних рахунках, ситуації на валютному ринку.
За його словами, через 7-10 днів Україна увійде в фазу передноворічних свят і ситуація повинна вирівнятися.
«Ми вступили в грудні, який в основному супроводжується продажем валюти. Тут будуть боротися два фактори - невпевненість і сезонність. Якщо ми пройдемо спокійно найближчі 7-10 днів, то все буде спокійно», - підсумував він.
Нагадаємо, що раніше Крапівін заявив, що внаслідок нормалізації відносин з Росією, експорт на зовнішні ринки вийде на попередні темпи. На його думку, це стане позитивним сигналом для стабільності гривні.