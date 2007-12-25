Шаповал каже, що журналісти на 90% брешуть про ЦВК

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ не мав сумніву, що сьогоднішнє засідання ЦВК пройде результативно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам після завершення засідання ЦВК, де були зареєстровані 14 депутатів БЮТ та НУ-НС.

«Я хочу офіційно сказати, що деякі заяви і публікації виглядають як провокація з боку журналістів. ЦВК на 90% працює в іншому режимі, ніж про це пишуть. Це не правда, що пишуть», - підкреслив В.ШАПОВАЛ.

У свою чергу заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА зауважив, що ЦВК працює в звичайному режимі і ніяких сенсацій не планувалось.

Відповідаючи на запитання, коли ЦВК зможе розглянути питання щодо реєстрації депутата від Партії регіонів у зв’язку з призначенням Раїси БОГАТИРЬОВОЇ секретарем РНБО, А.МАГЕРА нагадав, що, відповідно до українського законодавства, ЦВК може розглянути це питання лише після рішення Верховної Ради щодо припинення депутатських повноважень Р.БОГАТИРЬОВОЇ.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня Верховна Рада ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень 14 народних депутатів, які увійшли до складу нового уряду.