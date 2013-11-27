Україна спільно з Китаєм планує побудувати 4 заводи синтетичного газу – Янукович

Україна спільно з Китаєм розробляє великий інвестиційний проект із будівництва чотирьох заводів із виробництва синтетичного газу, повідомив в інтерв'ю провідним телеканалам Президент України Віктор Янукович.

«Ми відпрацьовуємо великий інвестиційний проект із Китаєм, який дасть можливість будівництва заводів із виробництва синтетичного газу, – перероблятимемо вугілля на газ», - сказав Янукович.

Президент зазначив, що відповідні документи, найімовірніше, будуть підписані під час офіційного візиту Президента до Китаю. «Скоріш за все, ці документи будуть підписані під час мого візиту до Китаю. Чотири заводи таких ми думаємо будувати», - зазначив глава держави.

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Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович відвідає Китай у грудні цього року. Раніше глава держави заявляв, що розвиток торгово-економічного співробітництва є ключовою складовою українсько-китайських відносин. Головними документами, які планується підписати в рамках найближчого візиту, є п'ятирічна Програма розвитку відносин стратегічного партнерства між Україною і КНР, а також Договір про дружбу та співробітництво між країнами.