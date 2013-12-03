В ПР хочуть змінити Угоду про Асоціацію з ЄС
16:24, 03 грудня 2013Політика
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Зміни мають на меті "захист традиційних цінностей".
Регіонали внесли новий законопроект
У парламенті зареєстровано проект постанови “Про Заяву Верховної Ради України: "Про необхідність внесення змін до Угоди про Асоціацію України з ЄС з метою захисту інституту сім'ї та традиційних цінностей в Україні”.
Авторами проекту постанови є народні депутати від Партії регіонів Вадим Колесніченко, Андрій Деркач, Дмитро Шенцев, Олена Бондаренко, Олег Царьов, Сергій Ківалов.
На даний час на офіційному сайті парламенту текст проекту постанови недоступний.
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