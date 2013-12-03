В ПР хочуть змінити Угоду про Асоціацію з ЄС

У парламенті зареєстровано проект постанови “Про Заяву Верховної Ради України: "Про необхідність внесення змін до Угоди про Асоціацію України з ЄС з метою захисту інституту сім'ї та традиційних цінностей в Україні”.

Авторами проекту постанови є народні депутати від Партії регіонів Вадим Колесніченко, Андрій Деркач, Дмитро Шенцев, Олена Бондаренко, Олег Царьов, Сергій Ківалов.

На даний час на офіційному сайті парламенту текст проекту постанови недоступний.