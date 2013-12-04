Експерти: У опозиції залишилися непарламентські методи боротьби

Вчорашнє голосування у ВР показало , що опозиції не вдалося використати легітимний сценарій переформатування більшості з подальшим прийняттям законів, в тому числі про відставку уряду. Єдиний шлях опозиції - це починати системну підготовку до виборів 2015 року Таким чином , в даний момент у опозиції залишаються непарламентські методи боротьби, вважають експерти Інституту Горшеніна. Експерти відзначають , що влада розраховує на те, що енергія Майдану вичерпається. Опозиція ж поки не пред'явила плану конвертації цієї енергії в політичну дію. Про це, зокрема, говорять останні рішення лідерів опозиції (наприклад, блокування Адміністрації Президента в денний час) .

Якщо енергія протесту себе вичерпає, то єдиний шлях опозиції - це починати системну підготовку до виборів 2015 року, констатують експерти Інституту Горшеніна. Зокрема, відзначають експерти, люди, які зібралися на Евромайданах в Києві та інших регіонах , потенційно є готовою мережею нової потужної та консолідованої політичної сили, що володіє довірою протестної частини громадянського суспільства. Крім того, експерти Інституту Горшеніна підкреслюють, що ситуаційно Росії вигідна дестабілізація ситуації в Україні, так як в цьому випадку падає ціна українських активів, до яких Росія проявляє інтерес.

Експерти відзначають що, російські ЗМІ активно використовують вирвані з контексту кадри заворушень у Києві , показуючи, що в Києві, нібито, проходять стихійні погроми. Це робиться в тому числі і для того, щоб дезавуювати мирний демократичний процес в очах громадян Росії.