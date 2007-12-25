Тимошенко не протестуватиме проти призначення Ющенком Богатирьової

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО налаштована на конструктивну співпрацю з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і не має наміру заперечувати проти його кадрових рішень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам, коментуючи призначення представника Партії регіонів Раїси БОГАТИРЬОВОЇ на посаду секретаря РНБО.

«У наших двох командах, які створили коаліцію, існує домовленість про розмежування відповідальності щодо тих чи інших рівнів влади. Відповідно до Конституції є очевидним, що призначення секретаря РНБО є компетенцією Президента, і для цього йому не потрібно ніяких узгоджень і візування», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр наголосила, що налаштована на співпрацю з усіма керівниками, яких призначає Президент України.

«Я хочу припинити будь-які протистояння між різними гілками влади», - сказала вона.