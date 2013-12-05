Нардепи під Кабміном оточили керівника київської міліції

Народні депутати оточили біля будівлі Кабміну в. о. начальника ГУ МВС України в Києві Валерія Мазана та вимагають від нього пояснень, чому кордони міліції сьогодні не пропустили їх до Верховної Ради, а також до комітетів ВР по вул. Садовій.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами народного депутата від ВО “Свобода” Ігоря Швайки, він не зміг сьогодні пройти до ВР через пікети міліції, до того ж, представники міліції відмовились показати йому свої службові посвідчення.

В той же час Мазан зазначив, що депутати мають повну свободу для пересування і їм не чиниться з боку міліції жодних перепон. Проте коли Швайка запропонував йому підійти до пікету міліції і спитати, чому міліціонери не пропускають депутатів та не показують свої службові посвідчення, Мазан відмовився це зробити.

Керівник київської міліції ще раз наголосив, що народні депутати можуть вільно пройти до ВР, а також пояснив свою появу біля Кабміну тим, що прийшов разом з виконавчою службою, яка зачитала мітингувальникам текст ухвали щодо заборони блокування будівлі уряду.

Після цього він залишив територію біля Кабміну під вигуки мітингуючих “Ганьба!”.

На даний момент блокування КМУ продовжується, ситуація в цілому спокійна.