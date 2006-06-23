Тимошенко таки попросила вибачення

У Верховній Раді України проходять загальні збори народних депутатів, що входять до парламентської більшості.

Як передає кореспондент УНІАН, на зборах головує лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

В президії також знаходяться лідер СПУ Олександр МОРОЗ та лідер фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Ю.ТИМОШЕНКО почала збори з вибачень. Вона підкреслила, що «ми маємо вибачити один одного і працювати разом».

За словами депутатів, що входять до коаліції, ці збори відбуваються відповідно до Регламенту ВР, що передбачає такий захід.

Разом з тим, як повідомив УНІАН депутат від БЮТ Сергій ПОЛІЩУК, на зборах обговорюватиметься кандидатура Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра, а також кандидатура на посаду спікера парламенту, яку висуватиме «Наша Україна». Він не виключив, що попередньо відбудеться технічне голосування по цим кандидатурам, щоб перевірити їхню підтримку парламентською більшістю.