Яценюк вважає, що для ліквідації «Беркута» потрібно, аби повстала вся Україна

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні ввечері під час виступу на Майдані Незалежності.

Яценюк нагадав, що до парламенту опозиція внесла законопроект про ліквідацію «Беркута» і позбавлення звань його співробітників.

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«Ми знаємо, що прийняття цього закону не просто пройде. Але його можна прийняти тільки в одному випадку, якщо вся Україна, як сьогодні, повстане проти несправедливості, повстане проти наруги над нашою гідністю», - сказав опозиційний лідер.

Як повідомляв УНІАН, опозиція внесла до парламенту законопроект про ліквідацію ”Беркуту”.

Відповідний проект закону ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (щодо недопущення побиття громадян та забезпечення їх конституційного права на свободу мирних зібрань)” внесений до Верховної Ради Арсенієм Яценюком та Олегом Тягнибоком. Його зареєстровано в парламенті під №3733.

Проектом закону передбачається забезпечити до 1 лютого 2014 року скорочення загальної чисельності МВС у зв’язку з повною ліквідацією та розформуванням спеціального підрозділу Міністерства внутрішніх справ України ”Беркут”.

Опозиція також пропонує позбавити рядовий та начальницький склад ”Беркуту” військових та спеціальних звань.

Згідно з законопроектом, начальницькому складу ”Беркуту” забороняється протягом п’яти років перебувати на будь-яких посадах у правоохоронних органах України.