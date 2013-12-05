Комітет ВР сумнівається у законності підрозділів “Беркуту”

Комітет Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин звернеться до МВС та Генпрокуратури щодо законності створення спецпідрозділу “Беркут” та залучення його до розгону мирних акцій.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні цього парламентського комітету.

За дане рішення проголосувало 6 членів Комітету, які були присутні на засіданні. Загалом членами цього Комітету є 9 народних депутатів. Троє були відсутні.

Також в рішенні Комітету зазначається, що він триматиме на контролі хід розслідування кримінальних справ, порушених за фактом подій 30 листопада та 1 грудня, в частині дотримання прав осіб, які були затримані за участь у цих акціях.

Крім того, Комітет вважає недостатньою на сьогодні роботу з розслідування кримінальних справ.