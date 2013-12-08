Мітингувальники встановили намети на Інститутській та Грушевського

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент рух вулицями практично припинено.

Крім наметів, з боку вулиці Інститутської дорогу блокують декілька десятків автомобілів.

По вулиці Грушевського з боку станції метро “Арсенальна” виставлені ланцюги мітингувальників, які також блокують проїзд автомобілів.

На перетині вулиці Грушевського та Кріпосного провулку відбувається мітинг прихильників опозиційних сил.

Біля готелю “Київ” вулицю перегородила шеренга міліціонерів, за якою прихильники курсу Президента Віктора Януковича, проводять свою акцію.

На даний момент прихильники опозиції переносять лавки з Маріїнського парку для спорудження барикад по вулиці Грушевського.

У самому Маріїнському парку перебуває багато людей, але не можна встановити, кого саме вони підтримують.

Буквально зараз до перетину вулиці Грушевського та провулку Кріпосного під`їхала вантажівка “КАМАЗ”. Вулиця заблокована. “КАМАЗ” став упоперек вулиці Грушевського, щоб заблокувати рух по ній.