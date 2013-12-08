Голова МЗС Польщі вважає помилкою вимагати відставки Януковича

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про він сказав в сьогоднішньому ефірі програми Fakty po Faktach на польському телеканалі TVN24.

«Вважаю вимогу відставки Президента України політичною помилкою, бо Президент це та особа, яка може прийняти рішення про створення коаліційного уряду чи про підписання Угоди про асоціацію», - сказав польський міністр.

На тему: Азаров: Євромайдан не доб'ється відставки Януковича

Сікорський закликав опозицію та владу до поміркованості та діалогу.

«Обидві сторони повинні продемонструвати поміркованість, зменшити свої очікування та почати розмовляти, як вийти з цього клінчу», - сказав він, нагадавши, що польська влада, як і раніше, закликає утриматися від "силового вирішення" конфлікту.

Глава польського МЗС зазначив, що українці своїми виступами за європейську інтеграцію у Києві та в інших містах засвідчили, що вони хочуть європейського майбутнього для України.

«Українська еліта стоїть перед історичним вибором. Сподіваюся, що цей тест складуть», - сказав він.

Сікорський також висловив думку, що чинний Президент України насправді хотів підписати Угоду про асоціацію з Європейським союзом.

«Я думав, що він хотів підписати Угоду про асоціацію, але коли дізнався про масштаб труднощів, що стоять перед неефективною та корумпованою економікою України, то почав сумніватися, - сказав він.

Глава польського МЗС також закликав пам'ятати, що Янукович є «демократично обраним Президентом».