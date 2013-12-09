Працівники апарату КМДА виносять з кабінетів документи та оргтехніку - опозиція

Голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна Меліхова заявляє, що працівники апарату КМДА виносять з кабінетів документи та оргтехніку і не виключає штурму приміщення.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Меліхової.

«В той час, коли служби Київради знаходяться на своїх робочих місцях, апарат КМДА виселяється зі своїх кабінетів: хто комп’ютери із собою бере, хто документи виносить», - розповіла Меліхова.

За припущенням, Київраду невдовзі візьмуть штурмом, щоб вигнати мирних протестувальників, які гріються у приміщенні Київради.

«Ми закликаємо «беркут» не робити дурниць і не виконувати злочинні накази керівництва щодо застосування силових методів проти мітингувальників та виселення з приміщень київської громади людей», - закликала Меліхова.

Крім того, голова фракції наголосила, що при вивезенні комп’ютерів та документів може бути навмисно втрачена частина документів, які є "доказами дерибану Києва нинішньою владою".

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня, у приміщенні Київради, де перебувають учасники Євромайдану, створено Громадський комітет самоврядування.

Комітет має здійснювати контроль за ситуацією у столиці та за виконанням функцій столичною владою.