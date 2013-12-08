У Севастополі на проєвропейському мітингу засудили заклик ввести російські війська в Україну

Як передає кореспондент УНІАН, крім вимоги від керівництва України негайно підписати угоду про асоціацію, на місцевому рівні учасники акції зажадали відставки Севастопольської міської ради.

Вони засудили звернення депутата міськради Севастополя Сергія Смольянінова до Президента Росії Володимира Путіна із закликом ввести російські війська в Україну, а також відсутність належної реакції на це з боку депутатського корпусу. Крім того, вони засудили недавнє рішення позачергової сесії міськради про звернення до керівництва України з пропозицією, зокрема, «внести корективи у зовнішній курс в бік Митного Союзу».

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Учасники акції скандували «Севастополь - за Європу!», «Банду - геть!», «Ганьба!» та інші гасла. Проведенню даної акції спробували перешкодити активісти проросійських організацій. Вони також голосно скандували «Росія» , «Севастополь» та інші гасла. Одна з проросійських активісток кинула в бік мітингувальників за євроінтеграцію кілька яєць. Її дії припинили міліціонери, відвівши її в бік. Інших інцидентів під час проведення акції не сталося.