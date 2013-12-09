Яценюк назвав захоплення силовиками офісу Батьківщини "додатком до запрошення на круглий стіл"
Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк назвав захоплення офісу “Батьківщини” “додатком до запрошення до круглого столу” від Президента України Віктора Януковича
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу у Штабі національного спротиву.
“Крім того, що Янукович запросив на круглий стіл через “Беркут” і внутрішні війська, він ще також дав вказівку, - щойно проведено захоплення офісу політичної партії “Батьківщина”. Працівники спецпідрозділу розтрощили всю серверну”, - сказав він.
Яценюк також повідомив, що в приміщеннях редакцій газет “Вечірні вісті” та сайту Цензор.нет розбито усе обладнання і проводяться обшуки.
На тему: Озброєний "Беркут" виносить сервери з офісу "Батьківщини" - прес-служба (фото)
“Це, я так розумію, додаток до пропозиції Януковича про проведення круглого столу”, - сказав Яценюк.
Він також відзначив, що якщо спецпідрозділи зноситимуть намети на постах мітингувальників, то встановлюватимуться нові намети.
“Якщо Президент Янукович думає, що він через внутрішні війська і “Беркут” вирішить політичну і економічну кризу в країні, то він помиляється”, - сказав депутат.
Яценюк також повідомив, що зараз відбуває до офісу “Батьківщини”, куди наразі народних депутатів не пропускають.
Як повідомляв УНІАН, масові протести в Україні тривають з 21 листопада, після того, як уряд Миколи Азарова відмовився від підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.
Протести значно посилилися після жорстокого розгону Євро майдану «беркутівцями» в ніч на 30 листопада.
З 1 грудня на Майдані Незалежності встановлене наметове містечко, кущи щодня приходять тисячі громадян.
Однак, сьогодні, 9 грудня, до центру Києва почали стягувати сили правоохоронців. Вони практично оточили Майдан Незалежності з усіх боків. Також на Хрещатик приїхала важка снігоприбиральна техніка. Учасники акції протесту на Майдані Незалежності готуються відбивати штурм.
З настанням темрявим правоохоронці в урядовому кварталі оточили наметові містечка учасників Євромайдану, які вони спорудили поблизу Кабінету міністрів.
У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що правоохоронці почали відтісняти протестуючих з проїжджих частин вул. Грушевського, вул. Інститутської. Такі дії вони пояснюють «численними зверненнями, що стосуються блокування проїжджих частин».
Нагадаємо, Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон планує приїхати в Україну 10 грудня. В ході свого візиту 10-11 грудня Ештон планує зустрітися з Президентом України Віктором Януковичем, представниками опозиції та громадянського суспільства.
Також сьогодні прес-служба Януковича повідомила, що Президент погодився з ідеєю провести круглий стіл для вирішення ситуації в Україні.