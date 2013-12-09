Яценюк назвав захоплення силовиками офісу Батьківщини "додатком до запрошення на круглий стіл"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу у Штабі національного спротиву.

“Крім того, що Янукович запросив на круглий стіл через “Беркут” і внутрішні війська, він ще також дав вказівку, - щойно проведено захоплення офісу політичної партії “Батьківщина”. Працівники спецпідрозділу розтрощили всю серверну”, - сказав він.

Яценюк також повідомив, що в приміщеннях редакцій газет “Вечірні вісті” та сайту Цензор.нет розбито усе обладнання і проводяться обшуки.

На тему: Озброєний "Беркут" виносить сервери з офісу "Батьківщини" - прес-служба (фото)

“Це, я так розумію, додаток до пропозиції Януковича про проведення круглого столу”, - сказав Яценюк.

Він також відзначив, що якщо спецпідрозділи зноситимуть намети на постах мітингувальників, то встановлюватимуться нові намети.

“Якщо Президент Янукович думає, що він через внутрішні війська і “Беркут” вирішить політичну і економічну кризу в країні, то він помиляється”, - сказав депутат.

Яценюк також повідомив, що зараз відбуває до офісу “Батьківщини”, куди наразі народних депутатів не пропускають.

Як повідомляв УНІАН, масові протести в Україні тривають з 21 листопада, після того, як уряд Миколи Азарова відмовився від підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Протести значно посилилися після жорстокого розгону Євро майдану «беркутівцями» в ніч на 30 листопада.

З 1 грудня на Майдані Незалежності встановлене наметове містечко, кущи щодня приходять тисячі громадян.

Однак, сьогодні, 9 грудня, до центру Києва почали стягувати сили правоохоронців. Вони практично оточили Майдан Незалежності з усіх боків. Також на Хрещатик приїхала важка снігоприбиральна техніка. Учасники акції протесту на Майдані Незалежності готуються відбивати штурм.

З настанням темрявим правоохоронці в урядовому кварталі оточили наметові містечка учасників Євромайдану, які вони спорудили поблизу Кабінету міністрів.

У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що правоохоронці почали відтісняти протестуючих з проїжджих частин вул. Грушевського, вул. Інститутської. Такі дії вони пояснюють «численними зверненнями, що стосуються блокування проїжджих частин».

Нагадаємо, Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон планує приїхати в Україну 10 грудня. В ході свого візиту 10-11 грудня Ештон планує зустрітися з Президентом України Віктором Януковичем, представниками опозиції та громадянського суспільства.

Також сьогодні прес-служба Януковича повідомила, що Президент погодився з ідеєю провести круглий стіл для вирішення ситуації в Україні.