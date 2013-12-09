До "5 каналу" прийшли "тітушки"

Як повідомляє «Українська правда», про це ведуча "5 каналу" Вікторія Сюмар повідомила в прямому ефірі.

"Тітушки", які можуть зараз керувати військами, намагалися проникнути на територію заводу "Леніська кузня", де розміщений офіс "5 каналу". Там десь близько двох десятків молодиків. Кажуть, що хочуть захищати наш канал. Частина з них напідпитку", - розповіла вона.

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"Це вже другий їхній візит. Вони вдруге приходять сьогодні до "5 каналу", але поки що на територію каналу потрапити не змогли. Ми звернулися до правоохоронців. Очікуємо на приїзд міліційного наряду", - додала Сюмар.