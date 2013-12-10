У Росії побоюються, що можуть отримати власний "Майдан"

Депутат Державної думи РФ від КПРФ Володимир Федоткін побоюється, що Росія може отримати свій «Майдан», оскільки рівень життя людей у країні нижчий, ніж у західних державах.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив у ході обговорення заяви Держдуми «Про ситуацію в Україні».

«Цією заявою не можна обмежитися обговоренням ситуації в Україні, потрібно розглянути окреме питання про ситуацію в Україні й вплив цього на Росію. Інакше ми отримаємо свій «Майдан», - сказав він.

Федоткін зазначив, що ситуація в Україні є «серйозним дзвінком» для Росії.

«Чому біжать не до Росії, а від Росії на захід – там наука, там виробництво, там зарплати, пенсії. У нас навіть у Держдумі немає нічого вітчизняного – навіть олівці західні. Напевно, в цьому одна з основних причин», - сказав Федоткін.

На його думку, необхідно, щоб економічна ситуація в РФ була кращою, ніж на Заході, життя людей було кращим, ніж на Заході, тоді «вони (Україна - УНІАН) не від нас, а до нас побіжать».

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Як повідомляв УНІАН, у Києві та інших регіонах України з 21 листопада тривають акції прихильників євроінтеграції, обурених рішенням Кабміну призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

30 листопада бійці "Беркута" жорстоко розігнали Євромайдан у центрі Києва. Ця силова акція викликала великий громадський резонанс. 1 грудня в столиці пройшов мітинг, в якому взяли участь до півмільйона людей.

Акції протесту тривають.

Опозиція висунула владі низку вимог: покарати винних у побитті громадян 30 листопада й 1 грудня, порушити кримінальну справу стосовно міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, відправити у відставку уряд Миколи Азарова, провести дострокові парламентські та президентські вибори, звільнити всіх політичних ув’язнених.