Янукович погоджується з вимогами щодо євроінтеграції та покарання порушників

Президент України Віктор Янукович заявляє, що у зв’язку з сьогоднішнім суспільним конфліктом, який триває останнім часом у державі, він погоджується з вимогами усіх сторін – як з вимогами стосовно євроінтеграції України, так і з вимогами стосовно необхідності дати оцінку правопорушенням, що мали місце.

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Як повідомляв УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з колишніми президентами України Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком, присвяченій обговоренню найважливіших питань, що стоять перед країною.

При цьому Янукович вкотре наголосив, що стратегічний курс України на євроінтеграцію залишається незмінним.