Янукович обіцяє звільнити заарештованих після подій 1 грудня - Кравчук

Президент України Віктор Янукович обіцяє звільнити людей, заарештованих після подій 1 грудня на вулиці Банковій біля Адміністрації Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кравчук сказав, відкриваючи круглий стіл у Києві.

Розповідаючи про свою сьогоднішню зустріч з Януковичем, Кравчук зауважив, що глава держави пообіцяв вирішити питання із затриманими.

“Використовуючи свої повноваження, але не втручаючись в повноваження суддів, пообіцяв вирішити питання”, - сказав Кравчук.

Він підкреслив, що слідчі дії у справах триватимуть, але при цьому люди не будуть перебувати гратами.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики української влади.

Після жорстокого розгону Євромайдану в ніч на 30 листопада в Києві на вулиці столиці в неділю, 1 грудня, вийшли більше півмільйона осіб.

Однак 1 грудня близько півтисячі молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції та імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводились досить агресивно. Журналісти, які перебували на місці події, зазначали, що провокатори вигукували гасла українською, а розмовляли між собою російською мовою.

Потім міліція Києва повідомила, що розслідує 11 кримінальних проваджень щодо подій, пов'язаних із захопленнями адмінбудівель, іншими інцидентами, що сталися 1 грудня в центрі столиці. У рамках розслідувань цих проваджень затримано 9 осіб.

3 грудня суд на два місяці заарештував дев'ятьох осіб, затриманих на Банковій під час заворушень біля Адміністрації Президента 1 грудня. Рішення винесено за ст. 294 кримінального кодексу (масові заворушення).

4 грудня родичі затриманих на прес-конференції повідомили, що затримані під час пікетування Адміністрації Президента 1 грудня були мирними учасниками мітингу, які не брали участі в організації заворушень чи провокацій, їх безпідставно затримали і побили бійці спецпідрозділу “Беркут”.